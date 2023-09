SARONNO – Clima da serie C domenica a Saronno per la partita clou del terzo turno d’Eccellenza, dopo tanti anni il Fbc Saronno trova una “grande”, il Pavia, formazione peraltro tradizionalmente “rivale” rispetto a quella saronnese, per un incontro in grado senz’altro di suscitare grandi entusiasmi fra le rispettive tifoserie.

Questa mattina il sopralluogo delle forze dell’ordine allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi: mai sistemata, la gradinata scoperta è troppo ammalorata per essere utilizzata e quindi ci si dovrà “stringere” sulla tribuna coperta. Per motivi di ordine pubblico, è stato stabilito che l’ingresso della tifoseria ospite avverrà unicamente dall’ingresso principale, quello di via Biffi; mentre tutti i tifosi e abbonati del Saronno potranno accedere allo stadio passando dall’ingresso laterale di via Parini. I cancelli apriranno senz’altro prima del solito per consentire un ordina afflusso nell’impiato, la sezione di sinistra (guardando il campo) dello stadio sarà interamente riservata ai supporter saronnesi, mentre l’altra parte interamente a quelli del Pavia.

La gara è alle 15.30.

22092023