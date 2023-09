SARONNO – “È stato un’ottima opportunità per mettersi in gioco – così gli organizzatori commentano il servizio dello scorso sabato, quando i giovani si sono messi in gioco per ripulire la città – Abbiamo voluto riportare in luce un service che era stato fatto anni fa dai nostri ex soci, ed è stata un’ottima iniziativa, sia per il comune, sia per noi giovani, visto che operiamo all’interno della nostra città, e cerchiamo di migliorarla, con piccoli gesti e piano piano, ma sono dell’idea che se tutti quanti facessimo uno sforzo, potremmo portare Saronno ad una città curata.”



“Grande soddisfazione per i cittadini che, passando, facevano complimenti, chiedevano il perché lo stessimo facendo – conclude – Questo conferma che, per fortuna, non tutti pensano che noi giovani non abbiamo voglia di fare e dare, ma anzi, di sabato mattina ci siamo messi in gioco e rimboccati le maniche. È stata un’attività che ha fatto divertire tutti i miei amici/soci, e sono proprio grata di averli al mio fianco nel Club.”

Il cielo grigio, non ha scoraggiato i ragazzi del Rotaract che lo scorso sabato si sono armati di vernice e pennelli hanno ripulito con una bella mano di vernice i muri di via Concordia. L’intervento fa parte di un’iniziativa organizzata dall’associazione che ha collaborato con il Comune.

