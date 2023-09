GERENZANO – Lo scorso fine settimana si è aperta la tradizionale festa dell’oratorio. Due weekend intensi con diverse proposte per famiglie, bambini e giovani.

Venerdì 15 l’apertura con la celebrazione della santa messa per tutti i bambini e ragazzi delle scuole. Alla ripresa del nuovo anno abbiamo voluto affidare alla protezione di Maria tutti gli alunni e il personale scolastico. A seguire la possibilità di cenare in oratorio e di scatenarsi sulle note musicali della talentuosa band “Jolly Blu”, 883 e Max Pezzali Cover band; un concerto organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Numerosissimi i ragazzi, ma anche gli adulti che per tutta la sera, muovendosi a ritmo di musica, hanno cantato insieme alla band i famosissimi brani di Max Pezzali.

Sabato 16, serata meno fortunata, causa maltempo, per la band “Straight for Straight” – Rok’s and blues band. Purtroppo la pioggia ha costretto i musicisti a suonare solo una parte del repertorio in programma, in parte esibendosi anche sotto l’acqua, facendo comunque divertire i più audaci che, sfidando le condizioni meteorologiche, hanno cenato e ballato sotto al tendone.

Sabato alle 14.30 un gruppo di adolescenti guidati da don Paolo sono partiti per la Xvii Fiaccolata Votiva al Sacro Monte di Varese dove monsignor Eros Monti ha benedetto la fiaccola. Prima della partenza un momento di preghiera vicino la tomba del giovane Domenico Zamberletti di cui è in corso la causa di beatificazione e la visione del messaggio-augurio che L’arcivescovo Mario Delpini ha voluto inviare per l’occasione. La partenza di corsa, alternandosi per 23 chilometri fino al Seminario Maggiore di Venegono.

All’arrivo in seminario momento di festa con i nuovi seminaristi e la testimonianza di don Domenico (prete novello nominato a giugno). Dopo il pernottamento al seminario, la domenica mattina un altro gruppo di preadolescenti delle medie ha raggiunto il seminario per l’ultimo tratto da Venegono a Gerenzano.

L’arrivo tutti insieme alla chiesetta di san Giacomo dove ad attenderli c’erano i bambini più piccoli dell’iniziazione cristiana e le famiglie, camminando tutti insieme si è giunti in chiesa parrocchiale per la messa delle 10. Sul sagrato don Paolo ha acceso il braciere prima della celebrazione. Al termine sotto al tendone dell’oratorio pranzo comunitario per gli atleti e le famiglie.