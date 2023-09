SARONNO – Il lungo conto alla rovescia è quasi finito: domenica 24 settembre torna la Strasaronno. E un primo traguardo è già stato raggiunto dieci anni di Strasaronno e 40 anni di Cls Cooperativa Sociale (#clssaronno), una delle principali realtà sociali del territorio che dal 1983 promuove e offre servizi di supporto, integrazione e inserimento sociale e lavorativo a numerose persone disabili.

Per l’occasione la manifestazione avrà luogo nel nuovo “Villaggio Cls” che verrà allestito il via Don Volpi 10 a Saronno (sede della Fondazione Cls Onlus e della Cls Cooperativa Sociale). Partenza/arrivo, ritiro pettorali, Warm-up, riscaldamento muscolare musicale, consegna pacchi gara, premiazioni, intrattenimento musicale post gara e diverse aree ristoro.

All’evento sarà presente anche un ospite di spicco come Claudia Gelsomino, runner inesauribile e campionessa europea Master W50 nella mezza nonché campionessa europea 10 chilometri su pista; segno di quanto la Strasaronno stia diventando un evento sempre più importante e riconosciuto anche da runner professionisti.

Per chi volesse iscriversi di persona, sarà possibile farlo anche oggi sabato 23 settembre ai azebo in Piazza Libertà (angolo corso Italia) oppure direttamente il 24 mattina fino ad 1 ora prima della partenza prevista per le 9.

Tutti gli iscritti online potranno ritirare il proprio pettorale già sabato 23 ai gazebo in piazza oppure direttamente la mattina di domenica 24.

La manifestazione interesserà le vie Don Volpi, Montoli, Volta, Marx, Venezia, Larga, Radice, Busnelli, Giulio Cesare, Pastore, Don Mazzolari, Brianza, Burraschi, Pio Undicesimo, Trento, Togliatti, Rovereto con conseguente necessità di disciplinare la circolazione e la sosta attraverso chiusure parziali e/o sospensioni temporanee alla circolazione tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di Domenica 24 Settembre.

In Via Caduti di Cefalonia (tratto compreso tra Via Don Volpi e Via Trento) e Via Don Volpi (tratto compreso tra Via Montoli e Via Sanzio) sarà in vigore il divieto di sosta e transito dalle ore 6.00 fino alle ore 17.00 del 24 Settembre. Sul sito del Comune di Saronno trovate la relativa ordinanza.

I parcheggi più prossimi al Villaggio Cls sono quelli a lato del Centro Sportivo Robur e il parcheggio di fronte al Centro Sportivo Amor sportiva.

Al termine della gara, tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara e verranno omaggiati di un premio esclusivo ideato e realizzato dai ragazzi della Cls Cooperativa Sociale e invitati a visitare la fabbrica in cui quotidianamente abili e disabili collaborano e lavorano. Per questa occasione è stata allestita anche una mostra fotografica che ripercorrerà i momenti salienti dei 40 anni di storia di Cls e i traguardi raggiunti.

Appuntamento quindi a domenica 24 settembre in Via Volpi 10 per una domenica di sport e solidarietà.

Programma della Manifestazione:

7.30 Apertura Iscrizioni

8.00 – 12.00 Apertura Ristori Bar Caffetteria

8.30 – 9.00 Stretching e Warm-up a tempo di musica a cura di HAPPY FITNESS

8.30 – 11.30 Apertura Stand AIMO per riscaldamento muscolare

9.15 PARTENZA Gara Passo Libero Cronometrata 10Km

9.30 PARTENZA Gara Family Run 5Km

11.30 – 14.00 Intrattenimento musicale a cura della Band “ANGELS COVER”

12.00 – 14.00 Apertura Stand Gastronomico

14:30 Chiusura Manifestazione alle ore 14.30

Premi per i vincitori e regali a sorpresa per tutti partecipanti alla STRASARONNO!

Dal premio in libri offerti da Edizioni Il Ciliegio, ai cesti contenenti prodotti dolciari, i Buoni Acquisto … e in più all’arrivo pacco gara per tutti i partecipanti!

Le categorie premiate:

Le prime 3 donne e primi 3 uomini

Le prime 3 scuole per numero di partecipanti avranno un premio speciale:

o 1° posto – una tessera del valore di € 250;

o 2° posto – una tessera del valore di € 150

o 3° posto – una tessera del valore di € 100

e tanto altro ancora!

o 1° posto – una tessera del valore di € 250; o 2° posto – una tessera del valore di € 150 o 3° posto – una tessera del valore di € 100 e tanto altro ancora! I primi 3 gruppi per numero di componenti

La donna e l’uomo meno giovani

Il bambino e la bambina più giovani

Contributo di partecipazione: € 7,00 per la 5 Km; € 12,00 per la 10 Km (€17,00 dal 22/9).

Il ricavato della manifestazione andrà devoluto a favore della Fondazione CLS di Saronno.

Contatti e Informazioni

Responsabile Manifestazione Giacomo Palumbo (335.684.42.17)

Email: [email protected]