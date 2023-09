SARONNO – Un nuovo momento di riflessione e preghiera in occasione del Giubileo mariano che celebra i 525 anni di posa della prima pietra del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Questo fine settimana il Santuario saronnese ospita il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller. E’ un cardinale, arcivescovo cattolico e teologo tedesco, dal 1º luglio 2017 prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede.

Ieri, sabato 23 settembre, ha celebrato la messa delle 18 nella chiesa prepositurale di santi Pietro e Paolo insieme al segretario don Andrea, il prevosto don Claudio Galimberti, il diacono Massimo Tallarini e don Luca. La sua presenza è il simbolo del legame profondo con la chiesa universale. Durante la predica, il cardinale ha ricordato che tutti i credenti sono fratelli di Gesù. “La persona più importante dopo Gesù è Maria perché con il suo sì è diventata la madre del figlio di Dio. Il profeta Isaia dice: rallegrati ed esulta perché io vengo ad abitare in mezzo a te. É proprio Gesù che rimase nove mesi nel grembo di Maria e sotto il suo cuore. Maria è una persona vera non mitologica, figlia di Israele e del popolo di Dio. Lei è per Gesù la madre ma lo è anche per noi. Il corpo di Maria è stata la tenda di Gesù e poi è diventata la rappresentazione della tenda del popolo di Dio. Ella era pronta a dare la sua vita umana a Dio e ciò ci introduce al discepolato. É il paradigma concreto del compito della volontà di Dio. Il cardinale ricorda di chiedere sempre a Gesù cosa fare per compiere il volere di Dio e Gesù risponde di credere in colui che Dio ha mandato. Proprio così ha fatto Maria. La Chiesa di Dio adora Maria con un culto speciale e proprio con il concilio Vaticano II si descrive l’importanza della madre di Cristo e di tutti i credenti, predestinata fin dall’eternità come madre di Gesù”.

Il cardinale ha concluso l’omelia invitando i fedeli a lasciarsi accompagnare da Maria che continua a essere la guida sicura che conduce alla perfezione evangelica. É colei che prende per mano, come la mamma con i bambini, e conduce alla salvezza e alla gioia della Chiesa.

Tanti i fedeli saronnesi che hanno voluto essere presenti al momento di preghiera e condivisione. Oggi spazio ad una seconda celebrazione con la messa solenne al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

