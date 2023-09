SARONNO – Una grande festa con tantissimi bimbi e famiglie che per la prima volta ha preso il via da via Don Volpi il cuore della Cls. Così si può riassumere stamattina la partenza della Strasaronno.

In occasione del decimo anniversario la corsa organizzata dalla Cls ha lasciato piazza Libertà per organizzare un vero e proprio villaggio dello sport alle porte del parco Lura dove sono arrivate oltre 2000 persone. A colpire le magliette azzurre del Gap e del team Forza Angelo ma anche quelle colorate delle scuole elementari che hanno aderito con tantissimi iscritti.

Prima la partenza della 10 chilometri cronometrata poi quella delle 5 chilometri colorata anche da decine di passeggini e quattrozampe. Insomma una vera festa per tante famiglie che si sono prese una mattinata per vivere la città in modo diverso. Grande entusiasmo per tutti i riti della Strasaronno dal ritiro del pettorale, alla firma sul palco fino al riscaldamento di inizio corsa. Una pioggia di applausi per il gruppo Cls uno dei più numerosi che con le magliette gialle ha avuto una partenza dedicata.

