Strasaronno: tutti i vincitori. Rodari e Gap super star (video di Stefano Bergamini)

SARONNO – Grande soddisfazioni non solo per i risultati ma anche per l’emozione di vivere la città di un modo diverso dal solito. Così si è conclusa la Strasaronno che per il decennale si è regalata un’edizione da record con 2050 iscritti e tanti apprezzamenti per la nuova location.

Per la 10 km a vincere è stato Mirko Partenope del Running Saronno con un tempo di 31,57 seguito da Loris Mandelli della Polisportiva Carugate a 32,18 e Jacopo Risi classe 2006 con un tempo di 33,15.

Per le donne, sempre 10 km, Claudia Gelsomino, attesa guest star della corsa, che ha chiuso con un tempo di 36,53 seguita da Giulia Terranova del Gap Saronno con 40.33 e Flora Barlassina 40enne con 40,51.

Il gruppo è più numeroso è stato proprio il Gap con 64 iscritti, quindi Forza Angelo con 45 e Avis Saronno con 32.

Per le scuole prima la Rodari con 292 iscritti, seguita dalla Pizzigoni con 275 e dalle Orsoline con 143.

La partecipante più piccola è stata la piccola Aurora nata il 12 ottobre 2021, per i maschi il più giovane è il piccolo Federico nato il 16 ottobre 2022. Tra i veterani Maria Galli classe 1940 e Armando Monza del 1937.

Per il video si ringrazia Stefano Bergamini

