SARONNO – La sua è una passione portata avanti con attenzione e rispetto a tutte le normative e che nelle ultime settimane non ha esitato a mettere al servizio dei saronnesi e dei residenti dei comuni limitrofi alle prese con i danni provocati dalle due grandinate del 21 e 24 luglio e con quelli della tempesta di acqua e vento del 31 agosto.

E’ la storia di Stefano Bergamini 36enne saronnese che lavora come portiere notturno al Just Hotel di Lomazzo. Tutto è iniziato due anni fa quando il saronnese ha acquistato il primo drone: “Ho sempre avuto la passione di elicotteri e aerei telecomandati e qualche tempo fa ho scoperto il drone – spiega – il mio è un modello dal peso di 249 grammi che rispetta tutte le normative (a partire da quelle per il rispetto della privacy). Non ha bisogno del patentino ma del semplice rispetto di tutte le norme, a partire da quelle sull’altezza di volo”.

Dopo voli e foto per interesse personale “per imparare visto che gli imprevisti e i tentativi non sono mancati” Stefano ha iniziato a collaborare con un’agenzia che organizza eventi per catturare immagini promozionali alle diverse iniziative. “Dopo il maltempo di metà luglio ho sentito che c’erano persone che avevano bisogno di aiuto per ispezionare i tetti delle case e delle aziende danneggiate. Ho fatto per 13 anni il volontario di Croce Rossa e so quanto è importante aiutarsi in circostanze così difficili e improvvise e così mi sono reso disponibile”. Prima con il passaparola poi con un post su Facebook Stefano è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tante persone alle prese con infiltrazioni e allagamenti.

“Al momento ho fatto una cinquantina di sopralluoghi tra Saronno, Gerenzano, Rovello, Caronno, Origgio, Solaro e Tradate – spiega – c’è chi ha bisogno di un po’ di foto per l’assicurazione, chi vuole stare tranquillo e quindi fare un controllo per verificare che non ci siano tegole rotte. In ogni caso io mi metto a disposizione gratuitamente. In genere il sopralluogo si conclude con un caffè o un bicchiere d’acqua (visto il caldo) e una chiacchierata. C’è chi ha insistito per darmi un contributo ma in modo assolutamente spontaneo e isolato”.

Stefano, in questo suo servizio alla comunità, ha visto tante situazioni critiche: “Sicuramente i danni maggiori li ho fotografati a Gerenzano e Rovello Porro ma anche a Saronno ci sono diversi privati con ingenti danni a tetti e lucernari”. Negli ultimi giorni anche una società che amministra condomini ha chiesto la collaborazione di Stefano che ha realizzato una decina di sopralluoghi in città.

Stefano non esclude che da quest’esperienza possa arrivare una nuova attività professionale: “Ho intenzione di acquistare un nuovo drone e di prendere un patentino. Un salto di qualità e chissà che questa passione non possa diventare una professione”.

In questa prima fase però è stato tutto volontariato: “Per me è stato un modo di aiutare la comunità – conclude – ci sono anche stati altri appassionati che hanno apprezzato il mio impegno e si sono detti disponibili a dare una mano appena finite le vacanze”.

Alcune delle immagini catturate da Stefano Bergamini con il suo drone

