SARONNO – Big match della terza giornata di Eccellenza, questo pomeriggio dalle 15.30 c’è Fbc Saronno-Pavia. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Arbitro Alessandro Cisternini di Seregno, assistenti Niccolò Cantile di Treviglio e Vincenzo Manno di Milano. Nello stesso girone di gioca anche Caronnese-Casteggio con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo ed assistenti Michael Maraboli di Monza ed Erind Alimani di Legnano; ed Accademia pavese-Ardor Lazzate con arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio, assistenti Federico Mucciante di Milano e Tudorel Marius Danciu di Lodi.

Il Saronno viene dalla sconfitta per 5-2 in trasferta contro la Solbiatese, mentre il Pavia ha battuto in casa 1-0 l’Accademia pavese. E il Pavia in questi giorni si è rafforzato con l’arrivo dell’esperto centrocampista Lorenzo Tassi, che in carriera ha giocato anche in serie A. Entrambe le squadre al momento si trovano in zona di centroclassifica.

Tornando a Saronno-Pavia di oggi, in vista di un notevole afflusso di persone, queste sono le modalità di accesso allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

24092023