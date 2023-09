LAZZATE – L’Ardor Lazzate comunica di “aver sollevato Daniele Cistone dall’incarico di allenatore della squadra Juniores regionale A. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto in questo periodo e gli augura le migliori fortune professionali. Al contempo, la guida della squadra U19 viene affidata a Stefano Ferrari, volto noto in casa gialloblù”.

L’Ardor Lazzate milita nel girone B lombarda, giunto alla 4′ giornata e domani, sabato, affronterà in trasferta il Villa, formazione che fa base nel capoluogo regionale, Milano, e che è attualmente settima in graduatoria. Dopo tre giornate l’Ardor è penultima in graduatoria, non ha mai vinto ottenendo solo 1 punto (l’esito di due sconfitte ed un pareggio).

