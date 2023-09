SARONNO – “Il bene di Saronno si misura con i numeri reali e non con la propaganda che danneggia la città” Lo afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al

marketing territoriale, Laura Succi, il giorno dopo la conferenza stampa sul lancio dell’edizione

2023 di Idee in Corso e delle prossime iniziative culturali che vivacizzeranno Saronno dopo

un’Estate di successi.

“In tre mesi Saronno ha offerto ai saronnesi e a tantissimi cittadini venuti anche dal resto della Lombardia circa 20 iniziative sviluppate su più giorni, che hanno significato più di 110 occasioni tra cinema, cultura, musica, corti, arte, sport e molto altro. Possiamo evitare di ricordare il trionfo della nostra Notte Bianca, di cui abbiamo già detto molto con le sue migliaia e migliaia di partecipanti e con un investimento di 40000 euro, che ha incluso anche il finanziamento

per la sicurezza delle iniziative di quella sera realizzate dai commercianti. Con i 35000 euro

integrativi a quelli della notte bianca abbiamo regalato alla città un’estate che ha avuto un

gradimento tale da attrarre saronnesi e non con una media di 200 persone per gli eventi più

interessanti e numerose presenze nelle più di 30 sere del The Garden nel giardino di Villa Gianetti,

che gli organizzatori si sono candidati a riproporre, visti i risultati.”

“Finalmente Saronno”, continua l’Assessore Succi, “ha avuto un’Estate per tutte le generazioni e

davvero capace di attrarre in città tanti lombardi e di renderla più viva per i saronnesi. Di questo

abbiamo parlato anche nella Commissione Cultura che si è riunita pochi giorni fa alla presenza

anche degli stessi consiglieri che leggo fare valutazioni diverse da quelle emerse quella sera, di

fronte appunto alla realtà dei numeri e al riscontro dei dati.

Il numero e la qualità degli eventi ha sicuramente reso Saronno più attrattiva rispetto alle modeste estati del passato, non riconoscerlo crea un alone di negatività che, pensato per danneggiare l’Amministrazione, si estende all’immagine della città. Il nostro lavoro è quello di rilanciare da quella situazione la nostra città, presentandola come un luogo dove avvengono cose interessanti, nel Teatro, nel cinema, nelle occasioni culturali di caratura nazionale in collaborazione con Enti di grande livello. Possiamo fare sempre meglio di sicuro e ogni anno lo stiamo facendo, disponibili all’ascolto e alla collaborazione, con risorse ridotte rispetto alla quantità di eventi e di pubblico che generiamo e che vorremmo offrire. Saremmo felici di farlo con un confronto costruttivo anche con chi ha governato prima di noi. Sarebbe una bellissima cosa per i Saronnesi.”

