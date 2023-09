SARONNO – MANTOVA – Si è tenuta a Mantova lo scorso fine settimana la prima prova di scherma per la qualificazione Assoluti 2023/2024 di spada maschile e femminile.

Il grandioso PalaUnical, allestito con 16 pedane, ha accolto 201 atleti nella giornata di sabato e 114 atlete in quella di domenica. Per Scherma Saronno sono saliti in pedana 7 ragazzi e 5 ragazze accompagnati dal maestro Marco Di Martino.

La gara di sabato è iniziata subito in modo eccellente con la qualificazione di 6 atleti su 7 nei primi 128 posti. Successivamente gli assalti di diretta hanno consentito solo a Pierluigi Canettoli di proseguire il percorso fino ad uno splendido 7° posto e alla conseguente qualificazione alla prova nazionale. L’ottima forma fisica, la tenace capacità di concentrazione e la guida del maestro Di Martino sono stati gli ingredienti vincenti.

Nella prova di domenica tutte le ragazze hanno saputo approcciarsi a questa complicata prova di qualifica con entusiasmo e determinazione. E’ salita in pedana con le grandi anche Susanna D’Andrea, alla sua prima gara nella categoria Assoluti. Tutte hanno dato il meglio di loro stesse nella fase dei gironi ottenendo risultati molti positivi e qualificandosi al tabellone delle dirette. Un plauso particolare va a Camilla Mondelli che è riuscita a raggiungere la qualificazione nazionale con un’ottima prova.

Scherma Saronno ringrazia maestro e atleti poiché, in queste giornate così impegnative, hanno saputo regalare agli amanti della scherma emozioni e soddisfazioni. L’inizio di stagione non poteva essere migliore, ma è solo il punto di partenza per i prossimi positivi risultati.

