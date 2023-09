SARONNO – Il decesso di una anziana, la disponibilità dei parenti al prelievo delle cornee, ma l’intervento che non viene eseguito “per un disguido”, con grande amarezza da parte dei parenti della defunta. La vicenda, riferita dal giornale “La Prealpina”, si è verificata la scorsa settimana all’ospedale di piazza Borella a Saronno.

Si fa riferimento alla morte di una pensionata di 83 anni, che fra le sue ultime volontà aveva posto proprio quella della donazione degli organi. E’ stato sentito anche l’ospedale, che ha riferito che non è mancato un momento di confronto interno perchè tali situazioni non si ripetano più in futuro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: il plesso ospedaliero di piazza Borella a Saronno)

29092023