SARONNO – Tema sicurezza per l’incontro organizzato stamattina, venerdì 29 settembre, nella sala della Cooperativa sociale di via Micca. Presenti il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e Silvia Roggiani deputata e candidata unitaria del Pd al congresso regionale. A rappresentare la città il sindaco Augusto Airoldi, il segretario cittadino del Pd Rino Cataneo, i coordinatori cittadini delle civiche Tu@Saronno Valeria Pasquarelli e Edoardo Mazzucchelli di Lista Airoldi.

A presentare l’appuntamento Rino Cataneo: “Abbiamo voluto questo momento per parlare di sicurezza un tema che il centrodestra e la Lega in particolare declinano in un modo univoco mentre ha tante sfaccettature e fronti su cui la nostra Amministrazione lavora. Una settimana fa è stata fatta una sceneggiata napoletana che hanno chiamato flash mob per la sicurezza. Un’operazione fatta senza considerare che Saronno, a detta delle istituzioni che controllano il territorio è una delle più sicure del Varesotto e anche delle Lombardia”

Alfieri ha rincarato: “Fanno bene a protestare ma hanno sbagliato indirizzo: avrebbero dovuto andare a Roma dal Viminale dal loro ministro Piantedosi. Noi faremo un’interrogazione per sapere come il ministero intende muoversi per garantire sicurezza e legalità in città come Saronno. Questa città non è una realtà banale ma complessa all’incrocio tra 4 province”. Sostegno all’Amministrazione e alla coalizione che la sostiene da Silvia Roggiani mentre il consigliere regionale Astuti ha rimarcato: “Si vuole fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini di Saronno. Il compito dei politici è risolvere i problemi non evocare paure. Il sindaco ha fatto il necessario costruendo subito un momento di confronto con il prefetto e con le forze dell’ordine. Non servono manifestazioni di piazza ma più di corresponsabilità da parte del Ministro”.

I delegati Pd hanno quindi parlato delle diverse declinazioni della sicurezza “dall’impegno per i piani del Pnrr per le aree dismesse cancellati dal governo ma essenziali per rivitalizzare ampie zone delle città” con Alfieri, “all’impegno necessario per garantire la sicurezza su trasporti e ospedale” con le parole di Astuti.

E proprio il consigliere regionale ha concluso: “Non va mai dimenticato come sia importante garantire la sicurezza di tutti ma soprattutto dei più deboli. Io ho fatto il sindaco per diversi anni: dopo la manutenzione strade, garantire una sicurezza vera, sia percepita sia sostanziale, è la priorità. E’ però essenziale che i sindaci siano messi nelle condizioni di farlo”.

A tutto campo anche l’intervento del sindaco Augusto Airoldi che parte con una stoccata al centrodestra “se si vuole organizzare un flash mob lo annuncia e si invita la città. Se lo fai di nascosto è perchè sai che se l’avessi fatto in maniera più partecipata le presenze sarebbero state scarse”.

“Sulla sicurezza ci sono compiti diversi tra le forze dell’ordine: io non posso mandare la polizia locale a fare quello che devono fare i carabinieri e la polizia ferroviaria. La polizia locale da supporto come successo settimana scorsa nell’operazione delle aree dismesse”. Airoldi prosegue riassumendo l’intervento realizzato nelle aree dismesse sottolineando come il comune abbia sostenuto i costi per il trasferimento di due dei tre rimpatriati nell’ultima operazione a Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer in Sardegna. “Abbiamo chiesto al Prefetto se esiste un fondo per rimborsare i costi dei biglietti aerei che al momento sono stati a carico del comune”.

