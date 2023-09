SARONNO – “Dopo la splendida qualificazione ottenuta due settimane fa, la nostra under 18 è pronta alla disputa della Final four nazionale in programma domani, sabato 30 a Bollate”. A ricordare l’appuntamento sono i dirigenti dell’Inox Team Saronno.

Sfida con le padrone di casa

“Le nostre ragazze scenderanno in campo alle ore 10 per la prima semifinale contro il Bollate – ricordano i dirigenti saronnesi – A seguire si giocherà l’altra semifinale tra Rovigo e Blue Girls Bologna. Al termine delle due gare poi si disputerà la finalissima per il titolo italiano”.

(foto di gruppo per la formazione under 18 dell’Inox Team Saronno. La squadra sabato a Bollate disputerà le final four per la conquista dello scudetto 2023 di categoria)

