VARESE – I circoli del Partito Democratico in tutta la regione sono chiamati nella giornata di domenica 1 ottobre in congresso per il rinnovo degli organismi statutari; si terranno i congressi per i livelli regionale, provinciale e di circolo.

I diversi circoli stabiliranno gli orari per l’inizio delle elezioni: gli iscritti al Partito Democratico sono chiamati a scegliere il segretario e l’assemblea regionale, il segretario e l’assemblea provinciale. Per il livello regionale la candidata unitaria è Silvia Roggiani, mentre a livello provinciale sono due le candidature: Giacomo Fisco e Alice Bernardoni.

Lo spoglio avverrà a partire dalle 20 in tutti i circoli.

(foto archivio)

