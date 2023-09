FORLI’ – Nel fine settimana del 30 settembre e 1 ottobre, oggi (ed eventualmente domani) sul diamante del “Buscherini” di Forlì, si concluderà l’Italian Softball Series. L’Italposa Forlì, forte della doppia vittoria in trasferta, avrà tre match point casalinghi contro la Rheavendors Caronno per conquistare lo Scudetto. Diretta sul canale Youtube Fibs Channel e su MS Channel (canale 814 Sky).

Le prime due gare dell’Italian Softball Series 2023 giocate sul diamante di Caronno Pertusella hanno dato un responso chiaro: l’Italposa Forlì (questa la nuova denominazione appena assunta) è pronta per conquistare il sesto scudetto della sua storia. Servirà una vera e propria impresa alla Rheavendors Caronno per ribaltare quanto ha raccontato il campo in occasione delle prime due partite, due shutout che hanno mostrato tutta la forza della compagine romagnola che proverà ora a chiudere i conti al “Buscherini”, davanti al proprio pubblico.

Gara 3, potenzialmente decisiva, si giocherà sabato 30 settembre alle 16. In caso di necessità gara 4 verrà disputata a seguire, mentre gara 5 andrebbe in scena domenica 1 ottobre alle 11. Gli incontri saranno visibili sul canale Youtube FIBS Channel o su MS Channel (canale 814 di Sky).

La terza partita vedrà Juni Francisca riproporre in pedana Ilaria Cacciamani, che con un season-high di 15 K ha zittito le mazze di Caronno, mai entrate realmente nella serie sino a questo momento, spianando la strada per la prima vittoria delle romagnole. Contro l’attacco forlivese non ha funzionato la tattica messa in atto da Argenis Blanco sabato scorso, ovvero quella di schierare a sorpresa Silvia Durot come partente: l’attacco di Forlì in due riprese lanciate da Durot ha prodotto quattro punti (3 guadagnati sulla lanciatrice), frutto di due doppi e un fuoricampo (Ricchi) contro i suoi off-speed pitch. Tutto sembra far presumere che sarà Bianca Messina Garibaldi (5 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 4 K) a riconquistare il suo ruolo da partente, dopo che in gara 1 era stata piuttosto solida nelle sue prime quattro riprese da rilievo (fatto salvo per il fuoricampo subito da Giacometti), per poi cedere all’aumentare del pitch count.

I due attacchi hanno dimostrato uno stato di forma notevolmente diverso: il cuore del lineup di Forlì composto da Noemi Giacometti (3-5, 4 R, 1 doppio, 2 HR, 4 RBI, 3 BB), Beatrice Ricchi (3-8, 2 R, 2 doppi, HR, 4 RBI) e Marta Gasparotto (1-4, 2 R, HR, 4 BB) ha messo in difficoltà la difesa di Caronno, creando non pochi grattacapi anche a chi – come Yilian Tornes – aveva subito due fuoricampo in tutto il 2023, salvo raddoppiare il passivo una volta trovate di fronte le mazze romagnole. Dall’altra parte Caronno ha prodotto solo tre valide nell’arco delle due partite, sebbene, con 6 basi su ball conquistate, abbia avuto delle occasioni per mettere in difficoltà Forlì, specie all’inizio della seconda partita. Per la compagine lombarda è imperativo cambiare marcia sin da gara 3.

L’eventuale gara 4 riproporrebbe lo scontro tra Myka Sutherlin (one-hitter con 9 K in gara 2) e Yilian Tornes (4 ER, 10 K in gara 2), mentre in gara 5 i due head coach sarebbero liberi di selezionare la strategia in pedana che più li soddisfi.

Solo Forlì nel 2002 e Lazio nel 1987 sono riuscite a vincere una finale scudetto dopo essere state sotto 0-2 nella serie, ma in entrambi i casi le due squadre avevano completato la rimonta tra le mura amiche (come accaduto lo scorso fine settimana nella finale promozione in A2). L’ultima volta che una squadra completò una finale senza segnare nemmeno un punto fu il 2010, quando Forlì subì tre shutout consecutivi da Caserta.

Gara 1 Rheavendors Caronno – Italposa Forlì 0-8

Gara 2 Rheavendors Caronno – Italposa Forlì 0-4

Gara 3 sabato 30 settembre, ore 16.00 Italposa Forlì – Rheavendors Caronno

Gara 4* sabato 30 settembre, +30’ dopo la conclusione di gara 3 Italposa Forlì – Rheavendors Caronno

Gara 5* domenica 1 ottobre ore 11.00 Italposa Forlì – Rheavendors Caronno

*se necessaria

(foto: Alice Spiotta della Italposa Forlì ruba la seconda base, difesa da Melany Sheldon della Rheavendors Caronno. Credit Ezio Ratti/Fibs).

