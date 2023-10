Calcio Promozione, vittoria fondamentale dell’Esperia Lomazzo a Gallarate

GALLARATE- Nella 4′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo è ospite sul campo del Gallarate Calcio in un match molto equilibrato tra le due formazioni, ma vinto dagli ospiti con il risultato di 0 a 1.

L’Esperia Lomazzo si presenta a Gallarate con l’esigenza di trovare la prima vittoria stagionale, in quanto ha ottenuto solamente un punto nelle prime tre partite di campionato, ma di fronte si trova il Gallarate Calcio che è nella stessa identica situazione della formazione ospite con solamente un punto raccolto in questo inizio di campionato. A spuntarla tra le due formazioni è la squadra ospite che realizza la rete della vittoria al 3′ del primo tempo con il goal siglato da Schiavano. La squadra di casa prova più volte a raggiungere il pari, ma la difesa del Lomazzo compie una grandissima partita e regge per tutti i 90′.

Con questa importantissima vittoria l’Esperia Lomazzo torna a respirare salendo a 4 punti in classifica insieme al Ceriano Laghetto, mentre il Gallarate Calcio rimane fermo a 1 punto in ultima posizione.



Gallarate Calcio-Esperia Lomazzo Calcio 0-1.

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Stillitano, Faraone, Martini, Riolo, Cassina, Zano, Chiarello, Canavesi, Sala, Schiavano, Metti. A disp: Maldifassi, Basso, Casaburi, Macchi, Leone, Garri, Eusebio, Costanzo, Bregnaj.

ALL: Albertoli.