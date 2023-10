MISINTO – Una partita a senso unico il match valido per la quarta giornata del Calcio Misinto che ha ospitato nel proprio campo sportivo di via Birago la Polisportiva Valsoldese che torna a casa con una grande vittoria per 1-4 conquistata senza particolari difficoltà.

Il Misinto, perdendo per 1-4 lo scontro diretto per la parte alta della classifica non semplice nemmeno sulla carta, trova la prima sconfitta stagionale a causa della quale scende al quarto posto del girone a 7 punti a pari merito con Libertas San Bartolomeo.

Discorso diverso invece per la Polisportiva Valsoldese che, rifilando un pesante poker agli avversari, vince un match importantissimo grazie al quale vola al primo posto.

CGDS CALCIO MISINTO 1971 – POL VALSOLDESE 1-4