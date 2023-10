Calcio Promozione, la tripletta di Marone trascina il Ceriano alla prima vittoria contro il Canegrate

CERIANO LAGHETTO- Nella 4′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo il Calcio Canegrate in un match combattuto e vinto dai padroni di casa per 3 a 1.

Nel primo tempo il Ceriano inizia con un approccio molto positivo, diverso da quelli visti in queste giornate iniziali, e Marone si procura subito un calcio di rigore, sul quale si presenta egli stesso, ma lo sbaglia. Subito dopo passa avanti il Canegrate con la rete di Paoluzzi. Nonostante l’approccio, quindi, l’inizio di gara si mette subito in salita per la squadra di mister Motta. Dopo pochi minuti, però, arriva il pareggio del Ceriano con Mauri che apre su Degiorgi, il quale pesca Marone che non sbaglia davanti a Ferragina e si fa perdonare il penalty fallito. Primo tempo che finisce quindi in pareggio sul risultato momentaneo di 1 a 1.

Nella seconda fase di gioco il Ceriano prende in mano le redini della gara e al 55′ completa la rimonta con Cossa che dalla sinistra crossa in mezzo e trova nuovamente Marone che raddoppia. All’85’ chiude la partita il Ceriano con un’azione fotocopia al secondo goal e con, quindi, la tripletta personale di Marone.



Con questa vittoria il Ceriano Laghetto sale a 4 punti in campionato insieme all’Esperia Lomazzo, scavalcando proprio il Calcio Canegrate che rimane fermo a 2 punti in penultima posizione.

Ceriano Laghetto-Calcio Canegrate 3-1.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Degiorgi, Dambra, Darone, Salomoni, Menegon, De Vecchi, Maringoni, Marone, Mauri, Cossa. A disp: Mirko, Ruffini, Meroni, D’Errico, Pascale, Galliani, Biscardi, Ippolito, Bianchi.

ALL: Motta.

CALCIO CANEGRATE: Ferragina, Tallarico, Citro, Ceresani, Rossi, Tomat, Mugheddu, Gemmi, Paoluzzi, Rondanini, Ferrari. A disp: Villa, D’Aversa, Giannuzzi, Ciapparelli, Selmo, Costalunga, Marozzi, Bruni, Cotugno.

ALL: Bresciani.