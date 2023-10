ROVELLO PORRO – Internet, tanti problemi nella zona industriale del paese, “qui non si riesce a completare una videocall” denuncia qualcuno sui social; ed andrebbe decisamente male anche in zona campo sportivo. Proprio sui social il tema sta suscitando dibattito: a che punto sono i lavori (quelli stradali avviati durante l’estate sono all’apparenza ultimati) e quando tutti potranno disporre di internet veloce, quello con la fibra ottica?

Connessione veloce, tutto è pronto

Stando a Fibercoop, la società che ha eseguito le opere, l’attivazione è ormai in programma a Rovello Porro così come in diverse altre località italiane dove i lavori preparatori sono stati eseguiti, ma al momento non se ne conoscono le tempistiche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: lavori per la posa dei cavi della fibra ottica nella zona)

01102023