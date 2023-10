SARONNO – Si è concluso domenica 24 settembre, con un evento finale che ha animato viale Biblioteca e Casa Morandi, “Terra Mater – Festival per il futuro del pianeta”, organizzato con il patrocinio del Comune di Saronno, con il contributo di oltre venti associazioni saronnesi e il sostegno della Proloco Saronno e della Fondazione ACLI Mons. Cesare Pagani.

La seconda edizione del Festival ha proposto circa trenta eventi in dieci giorni, accomunati dal filo conduttore di dare ai cittadini esempi pratici di consumo sostenibile e cittadinanza attiva, capaci di attivare il cambiamento necessario ad affrontare la crisi climatica e sociale in atto.

“Il Festival Terra Mater è un esercizio collettivo, un’occasione che unisce le associazioni saronnesi in un progetto comune molto sentito” affermano gli organizzatori. “In questi mesi di collaborazione si sono create delle sinergie insperate che hanno portato alla programmazione di eventi di assoluta qualità e alla concretizzazione di nuovi progetti e servizi che saranno attivati in città.”

Tra questi si segnalano l’apertura del primo Repair Cafè, lo sportello SOS Liste d’Attesa e un calendario di eventi in cui barattare libri, vestiti e accessori.

Di Repair Cafè se ne era parlato già nella prima edizione, ma è solo grazie alla sinergia con l’associazione Il Tassello che si è creata l’opportunità di dare una prima sede a questo spazio di riparazione collettiva di oggetti. Sarà operativo da ottobre nella sede dell’associazione, in via Luigi Monza 13A, e sarà aperto a tutti coloro che abbiano competenze da mettere a disposizione oppure oggetti da aggiustare. (Per avere informazioni scrivere a [email protected]).

Lo spettacolo ‘Fashion Victims – l’insostenibile realtà del fashion’, scritto e magistralmente messo in scena dal Teatro del Buratto, ha avuto un tale impatto sugli spettatori da attivare alcuni docenti presenti per proporne la visione in orario scolastico nel prossimo inverno. Mentre gli organizzatori della giornata dedicata al baratto, i soci de Il Tassello, hanno avuto così tanti elogi per l’iniziativa da decidere di mettere in calendario nel corso dell’anno nuovi momenti dedicati allo scambio di oggetti che non si usano più.

Il senso civico e la partecipazione attiva di alcuni volontari hanno inoltre consentito di organizzare un servizio molto sentito e cruciale per la salute della città: lo sportello popolare ‘SOS Liste d’Attesa’. Lo sportello, che aprirà i battenti a Saronno nel prossimo ottobre presso i locali della Camera del Lavoro, aiuterà i saronnesi a non ricorrere alla sanità privata chi non vede rispettati dal CUP il tempo e/o il luogo della sua prenotazione di visite o esami con il Servizio Sanitario nazionale. (per informazioni: [email protected] – 335 848 0240)

“L’obiettivo del Festival è proprio ‘piantare semi’, nella speranza che possano trasformarsi in azioni consapevoli che conducano al cambiamento necessario la nostra città”. Concludono i volontari del comitato organizzatore. “Siamo molto soddisfatti degli esiti di questa edizione e ci incontreremo presto per porre le basi per la prossima”.

La seconda edizione del Festival Terra Mater è stata possibile grazie all’impegno corale di tante realtà associative della città: Proloco Saronno, Ambiente Saronno onlus-circolo di Legambiente, Associazione Il Sandalo – Bottega del Commercio Equosolidale, CLS – Cooperativa Lavoro e Solidarietà, Comunità Laudato Si’ di Bovisio Masciago, Commissione Nuovi Stili di Vita per la Custodia del Creato, consorzio Parco del Lura, FIAB ciclocittà Saronno, Fondazione Daimon, Gruppi d’Acquisto Solidale del Saronnese, il Clan/Destino, Ozanam cooperativa sociale, associazione Terzo Conclave, Bottega Contadina del Villaggio, Ambasciata Repubblica Uzupis, Sbriciola, Cinema Prealpi, Associazione Il Tassello, , Semplice Terra aps, IAL Saronno, Attac Saronno, Laboratorio Rapair Cafe’, Associazione MILS Museo delle Industrie e dei Lavori Saronnesi, l’Alveare che dice sì Saronno.