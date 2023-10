SARONNO – “Non sono un politico ma sono pronto a mettere energia e impegno in questo nuovo incarico”. Sono le prime parole di Giorgio Marturano 66enne nuovo segretario del Pd cittadino.

Ieri è stato eletto come candidato unico del circolo del Pd di Saronno: “Sono in pensione da un anno (era manager in una grande azienda) e dall’anno scorso sono iscritto al Pd”. Marturano che vive in città ha proprio in mente come primo obiettivo quello di rinsaldare il rapporto con la comunità saronnese: “Gli obiettivi a breve termine sono semplici quanto importanti ricreare il legame tra il Pd ma anche la Giunta che guida la città e la sua comunità e lavorare per le elezioni europee”.

Marturano sostituisce Rino Cataneo segretario uscente in carica dal 2001. Malgrado sia il primo partito in città, quello del sindaco Augusto Airoldi, gli ultimi anni del Pd saronnese sono stati piuttosto movimentati a causa delle presenza di due diverse correnti che hanno portato all’uscita, dal partito ma anche dal direttivo, di volti noti della politica saronnese. La speranza di molti iscritti è che la direzione Marturano possa riportare unità d’intenti.

