CESANO MADERNO – Bagarre fuori dal centro sportivo di via Po a Cesano Maderno dove ieri pomeriggio è stata giocata Molinello-Frazione calcistica Dal Pozzo di Seconda categoria. Nella zona retrostante l’impianto, dove si parcheggia, mezz’ora prima del match e dunque attorno alle 15 si sono trovati faccia a faccia i supporter, sempre molto numerosi, delle due formazioni e – coinvolgendo una sessantina di giovani – sono volati pugni, schiaffi e calci, anche qualche bottiglia e colpo con le aste delle bandiere. In mezzo nella complicata opera di cercare di dividere i contendenti i carabinieri che hanno fatto tutto il possibile per evitare conseguenze peggiori.

Alla fine, ben pochi dei tifosi sono entrati a centro sportivo, dove i locali hanno battuto il Dal Pozzo per 4-2.

Una giornata iniziata già in modo confuso col Molinello che aveva comunicato al Dal Pozzo che la gara si sarebbe svolta a porte chiuse, poi la questura di Monza aveva informato il Dal Pozzo che l’incontro sarebbe stato invece giocato a porte aperte.

(foto archivio)

02102023