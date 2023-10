LOMAZZO – “Si invita al rispetto del divieto di accesso alla strada antistante il plesso scolastico durante gli orari di uscita dei ragazzi dalle scuole”: questo l’appello dell’Amministrazione civica di Lomazzo, dopo i problemi che si sono registrati nei giorni scorsi, dopo la ripresa dell’attività scolastica al termine delle vacanze estive.

Un appello era giunto nei giorni scorsi anche dal Comitato genitori: “Ricordiamo a genitori, parenti, amici, baby sitter e residenti che la segnaletica verticale presente arrivando da via terragni o da via De Amicis verso la scuola secondaria di via Pitagora non è decorativa e che negli orari indicati è vietato il transito sia in entrata che in uscita da quei cartelli in avanti. Ricordiamo anche che lo stallo per l’autobus, e riservato alla scuolabus altrimenti avrebbero disegnato righe bianche e non gialle. Ma è possibile dover per forza mettersi con la macchina in pole position il più vicino possibile al cancello? E normale, che senza la presenza di forze dell’ordine, presenza molto piu importante nelle primarie di Lomazzo e Manera; non si riesca a rispettare delle regole così basilari del codice della strada e dover per forza rendere pericolosa l’uscita degli alunni? Ma è possibile dover ricordare ogni anno questo divieto?”

(foto archivio)

01102023