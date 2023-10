Progetti e prospettive, la Caronnese le racconta a Radiorizzonti

CARONNO PERTUSELLA – Squadra competitiva e che punta in alto, e società che vuole sempre di più essere inserita nella comunità locale: di questo hanno parlato il presidente Egidio Terenziani e l’allenatore Roberto Gatti della Caronnese, ieri mattina ospiti della trasmissione sportiva di Radiorizzonti Saronno al programma “Match point” condotto da Agostino Masini.

La Caronnese, neo-retrocessa in Eccellenza, durante l’estate ha cambiato proprietà, con l’arrivo del gruppo guidato da Terenziani, “coi miei soci ci definiamo appassionati di calcio, abbiamo scelto di entrare nelle Caronnese perchè è una realtà consolidata. In prospettiva siu punta a risalire in serie D anche se sappiano che è difficile. Siamo intanto molto contenti della collaborazione con le realtà del territorio e con il Comune, vogliamo migliorare ulteriormente il già bellissimo stadio di corso della Vittoria ed essere più parte della collettività di Caronno”.

L’allenatore Gatti si è soffermato sugli aspetti sportivi: “Abbiamo 7 punti e siamo reduci dalla vittoria contro la Vergiatese. Ho accettato la proposta della Caronnese perchè in passato ero già stato nella società e mi ero trovato molto bene e perchè ci sono obiettivi importanti. Sinora ho visto un campionato molto equilibrato, addirittura con una decina di squadre che possono puntare in alto. Penso che la Caronnese sia tra queste”.

03102023