LOMAZZO / LOCATE VARESINO – Ieri alle 12.45 a Lomazzo in via del Seprio scontro auto moto, è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni. E’ stato soccorso dalla polizia locale, sul posto sono intervenute anche una ambulanza della Croce rossa e l’automedica. Il giovane è stato infine trasportato all’ospedale di San Fermo della Battaglia nel Comasco, con varie contusioni ma non in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Ieri alle 6.40 in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina a Locate Varesino, incidente col monopattino: è rimasto ferito un ragazzo di 19 anni, soccorso da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e da una ambulanza della Croce rossa, e con l’autolettiga trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio)

04102023