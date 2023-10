CISLAGO – Tartartuga persa o abbandonata: è un esemplare lacustre, l’ha rinvenuta in giardino una famgilia che abita in via Tagliamonte a Cislago: la foto della tartaruga è stata pubblicata anche sui social, che la speranza di rintracciare il proprietario nel caso si fosse in qualche modo allontanata, ovvero nel caso fosse fuggita.

Ma niente paura, nel caso il proprietario nons i faccia avanti, chi l’ha rinvenuta ha già fatto sapere di volerla tenere, per darle comunque una casa. La tartaruga è di quelle in libera vendita, che spesso si acquistano piccolissime: se sopravvivono ai primi tempi in cattività poi iniziano a crescere, c’è chi le abbandona nell’ambiente e questo crea grossi problemi in fiumi e laghi della zona, dove ce ne sono già parecchie; non è una specie autoctona, si adatta anche al periodo invernale, mangia di tutto e crea problemi alle specie locali.

