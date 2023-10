SARONNO – Non solo la segnalazione del Ministero degli Interni della necessità di un presidio fisso della polizia di stato in stazione ma anche e soprattutto la conferma dei controlli in corso nelle ultime settimane in città.

Sono i risultati del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto ieri a Varese. Sono stati analizzati i recenti fatti criminosi commessi, per lo più, nei pressi della stazione ferroviaria nonché nelle vicinanze di piazza Cadorna, via Sturzo e vie limitrofe. E’ emerso come siano luoghi interessati dalla presenza di soggetti dediti al bivacco ed all’uso di alcol e stupefacenti.

Da qui la decisione “di continuare ad assicurare i servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio come disposti dal Questore, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine e della polizia locale”.

Quindi le pattuglie della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza che negli ultimi giorni hanno intensificato la presenza nelle zone calde di Saronno dalla stazione al centro continueranno ad essere presenti.

Un traguardo importante sottolineato anche dal sindaco Augusto Airoldi: “Il comandante provinciale ed il Questore hanno confermato che, le operazioni straordinarie che i cittadini saronnesi hanno notato nelle ultime settimane, conseguenti alle decisioni assunte alcune settimane or sono, sono destinate a proseguire e, se necessario, intensificarsi. Entrambi hanno tenuto a sottolineare la professionale e preziosa collaborazione fornita dalla polizia locale di Saronno in occasione di queste operazioni”.

