ORIGGIO – Incidente sul lavoro oggi pomeriggio ad Origgio, sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. Il fatto si è verificato alle 16.15 in una ditta di via Saronnino, secondo una prima ricostruzione dei fatti un operaio è stato urtato da un muletto, riportando alcune fratture alla gamba destra.

Sul posto oltre alla polizia locale è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce viola, ed è stato fatto atterrare nei pressi anche l’elisoccorso decollato da Como: il ferito, un uomo di 59 anni, ha riportato lesioni gravi ma non è apparso in pericolo di vita. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto: l’intervento di ambulanza ed elisoccorso in via Saronnino ad Origgio, questo pomeriggio)

06102023