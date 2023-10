SARONNO – “E’ stato tutto molto rapido un attimo prima il cielo era grigioazzurro con le nuvole e una decina di minuti dopo il sole è stato coperto da una densa nube di fumo giallastro”.

Cosi itestimoni raccontano l’incendio che oggi pomeriggio alle 14 è scoppiato al cinema Saronnese in via San Giuseppe. “Stavo salutando un cliente sulla porta ho girato la testa e c’era subito una densa colonna di fumo. Sono rimasta colpita quando ho visto che veniva dal cinema” racconta una commerciante.

Decine gli studenti che arrivando dalle Orsoline o dalle altre scuole superiori si sono fermati a vedere cosa stesse succedendo: “Ci venivo con mia nonna a vedere i cartoni della Disney da bimba. Mi spiace tantissimo di questi danni”. Tanti anche i saronnesi alle finestre per assistere alle operazioni di soccorso: “Sono senza parole mai visto una colonna così alta in centro”.

E c’è chi è arrivato a piedi dal quartiere Santuario: “Ero a casa ho visto questa colonna di fumo gialla e mi sono allarmato. In centro abita mia figlia e così sono venuto a vedere”. Qualcuno è preoccupato anche per l’odore acre che si sente nell’aria: “Un tecnico Areu ci ha detto di tenere le finestre chiuse ma ero stata fuori diverso tempo quindi spero non ci sia nulla di pericoloso”.

Tra chi si è fermato a curiosare anche alcuni automobilisti: “Ho visto una colonna di fumo giallognolo e sono venuto a controllare cosa fosse successo”.

