SARONNO – Rimandato a domenica 8 ottobre, l’evento organizzato da Helianto in occasione della Saronno Bike Week, dal titolo “Alfonsina, pedalare controvento” liberamente ispirato alla vita di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia, e interpretato da Antonio Siciliani.

L’appuntamento si terrà nella Cascina della Vigna in via Togliatti a Saronno, alle 11.30, dopo la biciclettata per le famiglie.

Come spiegato da Chiara Angaroni, “Pedalare controvento” è un omaggio ad Alfonsina Strada, in quanto appassionata di ciclismo, che pedalava contro i pregiudizi di chi la vedeva sfrecciare e urlava allo scandalo per vedere una donna in bicicletta.

“Per questo evento – informa Chiara Angaroni – abbiamo costruito un meccanismo ad hoc: un ingranaggio della bicicletta, simbolo del lavoro e del cambiamento, accompagnato da un paio di scarpe rosse, a simboleggiare il primato di questa donna e della sua femminilità, che ha pedalato contro i pregiudizi”.

