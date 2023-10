SARONNO – Una mattinata all’insegna della natura, della convivialità e dello sport quella di domenica 8 ottobre, giornata in cui si è finalmente tenuta la bibiclettata per famiglie organizzata dalla Fiab Saronno e rimandata al weekend appena concluso per ragioni di maltempo.

La pedalata, come da programma, ha visto come ultima tappa Cascina della vigna (in via Togliatti), dove i partecipanti sono stati accolti da Antonio Siciliani di Helianto che si è cimento in un interessante monologo, adatto anche ai più piccoli, su Alfonsina Strada, unica donna che abbia mai partecipato al Giro d’Italia. Un’ottima occasione per far conoscere la storia di questa grande donna, non sempre nota a tutti.

La performance teatrale, che ha catalizzato l’attenzione dei presenti, si è tenuta all’aperto, nella splendida cornice del cortile della Cascina. Sono stati moltissimi i ciclisti e i bambini che hanno assistito allo spettacolo.

Complice il tempo splendido e il clima ancora caldo, l’evento è risultato un ottimo successo.

