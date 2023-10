SARONNO – MALNATE – Stasera alle 20:30 il fischio di inizio della nuova stagione di Saronno sul campo dello Yaka Malnate. Dopo esattamente 150 giorni dall’ultimo match, riparte il campionato di serie B maschile per gli amaretti, che saranno subito messi alla prova in un derby, contro un avversario tosto e che solo qualche mese fa aveva conquistato la promozione in serie A3, un sogno dovuto poi abbandonare per cause di forza maggiore.

In una sfida del genere, per una squadra quasi completamente rinnovata come Saronno, a fare la differenza sarà soprattutto il lavoro fatto in palestra in questo mese abbondante di preparazione. Così, il coach Luca Chiofalo, ha commentato questo periodo di avvicinamento al campionato: “La preparazione è andata abbastanza bene. Siamo partiti cercando di studiare la situazione fisica di ciascuno dei ragazzi, sopratutto dei nuovi arrivati perché non li conoscevamo. Mentre per quanto riguarda la parte tecnica è stato soprattutto un lavoro di adattamento per cercare di inserire più in fretta possibile i nuovi nei miei meccanismi di gioco, e viceversa. Ovviamente ho avuto modo di conoscere i punti di forza e quelli di debolezza di ogni mio giocatore. Credo che ognuno di loro abbia delle risorse tecniche individuali importanti. Il mio compito sarà quello di far sì che funzionino bene insieme.”.

Inevitabile dire che in questo senso la partita di sabato sarà già un test importante, contro una squadra storicamente nemica e lanciata dal trionfo della scorsa stagione. Un esordio sicuramente in salita, come ha affermato anche il direttore sportivo Roberto Munk, in un palazzetto fastidioso e rumoroso, che consentirà agli amaretti di misurarsi da subito contro un avversario di alto livello, che ha sempre fatto del suo più grande punto di forza la coesione del gruppo tra compagni di squadra e con i tifosi.

Del match di sabato ha poi parlato anche Chiofalo, fiducioso nei suoi ragazzi, ma allo stesso tempo consapevole della difficoltà di cominciare la stagione in trasferta su un campo dove vincere è notoriamente molto complicato: “Il derby contro Malnate è un derby, già solo questo fatto parla da sé. Sarà una partita molto difficile da giocare, loro sono una squadra che si conosce da parecchio tempo, che ha creato un’alchimia di gioco molto importante e che quest’anno partecipa per provare a rifare ciò che ha fatto l’anno scorso. Noi cercheremo in tutti i modi di mettere loro il bastone fra le ruote e magari anche di vincere, ma sappiamo quanto sia difficile giocare in quel palazzetto.”.

Visto il significato del match, l’aria che si respira in casa biancoblù in questa giornata è molto particolare. I presupposti per fare bene non mancano: le aspettative come sempre sono alte, le amichevoli pre-campionato hanno dato buoni feedback e la squadra, seppur per la maggior parte nuova, ha giocatori di grande esperienza, abituati a certi tipi di partite.

Insomma, ormai è solo questione di ore. Da adesso parla il campo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione