SARONNO – In occasione della Saronno Bike Week, l’associazione culturale Helianto propone un monologo dal titolo “Alfonsina, pedalare controvento” liberamente ispirato alla vita di Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia, e interpretato da Antonio Siciliani.

L’appuntamento è previsto per il prossimo sabato 23 settembre alle 11.30 nella Cascina della Vigna in via Togliatti a Saronno. “Il monologo – spiega Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura – s’intitola “Pedalare controvento” proprio perché Alfonsina, in quanto appassionata di ciclismo, pedalava contro i pregiudizi di chi la vedeva sfrecciare e urlava allo scandalo per vedere una donna in bicicletta”.

“Alfonsina è stata insignita nel 1906 del titolo di prima donna ciclista italiana, a sedici anni, e nel 1924 partecipò alla dodicesima edizione del Giro d’Italia. All’epoca significava tanto.”

“Per questo evento – conclude Chiara Angaroni – abbiamo costruito un meccanismo ad hoc: un ingranaggio della bicicletta, simbolo del lavoro e del cambiamento, accompagnato da un paio di scarpe rosse, a simboleggiare il primato di questa donna e della sua femminilità, che ha pedalato contro i pregiudizi”.

16092023