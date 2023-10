SARONNO – C’era da aspettarselo, il ritorno in serie B ha fatto bene al basket saronnese, la prima partita casalinga della stagione – ieri sera al Palaronchi di via Colombo – ha avuto come contorno un pubblico numerosissimo, c’erano oltre 300 persone. E l’Az Robur Saronno ha ringraziato vincendo, alla grande, l’incontro del secondo turno di campionato contro il Campus Piemonte, formazione di Alba infarcita di giovani di buone speranza. Ma che nulla hanno potuto contro lo strapotere saronnese, 107-70 e partita mai in bilico.

Alla fine tanti applausi per i saronnesi ed anche un piccolo imprevisto che ha reso ancora più suggestiva la scena, un breve black out rischiarato – oltre che dalle luci d’emergenza – dai faretti dei telefonini: sembrava quasi voluto, per festeggiare meglio il ritorno della serie B a Saronno.

Ultimo punto bellissimo, in schiacciata.

