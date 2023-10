SARONNO – Super prestazione offensiva ieri sera al PalaRonchi: la Az Robur Saronno di coach Renato Biffi ne segna 107 e vince un match controllato dall’inizio alla fine con Campus Piemonte. La partita è indirizzata subito dal primo minuto con tre bombe in fila, poi in scioltezza anche sul +20. Il sussulto piemontese dura il secondo periodo ma nella ripresa non c’è storia. Entrano tutti i 12 del roster in campo e segnano tutti e 12.

Protagonisti tutti, però negli highlights ci finisce uno straordinario Gabriele Pellegrini che sgancia due inchiodate pazzesche da vedere e rivedere.

Punteggio finale 107-70 e seconda vittoria stagionale, la prima sul parquet di casa.

07102023