di EZIO MOTTERLE

Storica culla dell’imprenditoria nazionale, Varese oggi non va oltre il 33esimo posto fra le province italiane per numero di startup innovative. Ne conta poco più di un centinaio, concentrate nelle maggiori città, poche rispetto al numero complessivo delle imprese esistenti, tanto che considerando questo rapporto il posto in graduatoria diventa 78esimo. La difficoltà di innovazione è stata al centro dell’assemblea annuale del gruppo giovani imprenditori di Confindustria che per essere protagonisti di un nuovo ecosistema dell’innovazione hanno lanciato il progetto “Start up your ideas”. Tra gli obiettivi, sviluppare un ambiente imprenditoriale favorevole alle startup innovative (imprese ad alto contenuto tecnologico e con forti potenzialità di crescita che rappresentano per questo uno dei punti chiave della politica economica italiana) facendo particolare attenzione a quelle che possono sostenere le specializzazioni industriali del territorio varesino, creare occasioni per indirizzare giovani talenti a supporto delle aziende creando maggiori e migliori opportunità di lavoro, costruire una politica di attrazione dei capitali di finanza innovativa a supporto delle nuove leve dell’imprenditoria locale. Iniziative insomma per facilitare la nascita di nuove aziende e nuovi imprenditori, alla luce del piano strategico “Varese 2050” che ha fra gli obiettivi proprio quello di aumentare il “fermento imprenditoriale” del Varesotto promuovendo un ecosistema innovativo a favore di una imprenditoria capace di rivolgersi anche e soprattutto al mondo dei giovani protagonisti della Varese del futuro. Un intervento per sostenere la capacità di rinnovamento del sistema produttivo, che sta rallentando in una fase storica bisognosa invece di forti accelerazioni, sia nella transizione digitale che in quella ambientale e sociale. Si chiede però che vengano eliminati anche quegli aspetti burocratici che spesso rischiano di rallentare la corsa all’imprenditorialità, favorendo uno snellimento delle procedure per l’avviamento di nuove imprese, spesso troppo complesse, tali da costituire un freno alle nuove idee, Che invece si fanno largo, visto che il numero di startup risulta in costante crescita. Segno che Varese può agevolmente risalire la china nella corsa irrinunciabile all’innovazione.