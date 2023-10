Tutte le designazioni arbitrali delle gare

SARONNO – Nei campionati di calcio dilettantistici si è arrivati alla 5′ giornata, inizio alle 15.30. In Eccellenza per le cattive condizioni del campo dello stadio il Fbc Saronno. che avrebbe dovuto giocare in casa, ha chiesto ed ottenuto l’inversione di campo, si gioca quindi allo stadio di Broni contro i locali dell’Oltrepò, capolista del girone. Arbitro Francesco Polizzotto di Palermo, assistenti Miki Ravelli di Bergamo ed Emanuele Toniutto di Como; in programma anche Caronnese-Solbiatese (posticipo alle 18.30) con arbitro Alessandro Cravero di Busto Arsizio, assistenti Jean Christophe Molino di Brescia e Leonardo Moscolari di Bergamo; e Castanese-Ardor Lazzate con arbitro Francesco Gabbio di Crema, assistenti Daniele Savoldi di Brescia e Giovanni Arrigoni di Brescia.

In Promozione Canegrate-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Mark Sorin Mardare di Milano, assistenti Bassirou Fall di Busto Arsizio e Vasyl Skrypnik di Busto Arsizio; Esperia Lomazzo-Gavirate con arbitro Simone Meazza di Abbiategrasso, assistenti Nicolò Volpe di Busto Arsizio e Francesco Faracchio di Busto Arsizio; Universal Solaro-Castello Cantù con arbitro Giorgio Corna di Bergamo, assistenti Francesco Maggio di Monza e Denis Florentin Ghita di Voghera; e Valle Olona-Asd Ceriano con arbitro Federico Emanuele di Cinisello Balsamo, assistenti Lorenzo Desiderato di Legnano ed Antonio Sguera di Legnano; e Amici dello sport-Pro Azzurra Mozzate Turate con arbitro Corrado La Russa di Milano, assistenti Biagio De Angelis di Milano ed Andrea Masciullo di Milano.

In Prima categoria Cob 91-Sc United con arbitro Gabriel Corrado di Cinisello Balsamo; nel girone A Fc Tradate-Victoria con arbitro Leonardo Corbo di Gallarate, Ceresium-Nuova Abbiate con arbitro Eraldo Pllumbi di Varese e Sommese-Lonate Ceppino con arbitro Bozhidar Avramov di Busto Arsizio. Nel girone B Rovellasca 1910-Porlezzese con arbitro Riccardo Beltramin di Saronno.

In Seconda categoria girone H Amor sportiva-Veranese con arbitro Dario Nigro di Saronno, Cistellum-Cesano Maderno con arbitro Ivan Scorpiniti di Como, Dal Pozzo-Virtus Cermenate con arbitro Federico Sarno di Saronno, Gerenzanese-Cogliatese con arbitro Simone Rota di Como. Nel girone Z Coarezza-Pro Juventute con arbitro Matteo Bidorini di Gallarate.

In Terza categoria Airoldi Origgio-Rescalda con arbitro Federico Murgida di Gallarate e Rovellese-Borsanese con arbitro Alessio Toniolo di Busto Arsizio. Nel girone comasco di Terza, Andratese-Misinto con arbitro Denis Davide Ceneri di Como.

