CANEGRATE – Prosegue la marcia dell’Aurora Cms Uboldese, terza in classifica in Promozione e vincente oggi pomeriggio sul campo del Canegrate, nella quinta giornata di campionato. Eppure nell’occasione odierna le cose erano iniziate male per la formazione del patron Emilio Legnani, sotto di un gol alla fine del primo tempo dopo la rete di Paoluzzi al 25′. La rimonta nella ripresa, firmata dallo scatenato El Hilali, autore di una doppietta, gol al 10′ ed al 42′.

Il tabellino

Canegrate-Aurora Cmc Uboldese 1-2

CANEGRATE: Frigione, De Lucia, D’Aversa, Rossi, Gemmi, Selmo, Mugheddu, Ceresani, Paoluzzi, Cotugno, Ferrari. A disposizione Villa, Citro, Paroni, Ciapparelli, Tallarico, Marozzi, Rondanini, Bellin, Pansardi. All. Carugo.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, El Hilali, Maiorano, Guarda, Niesi, Hyso. A disposizione Margariti, Fiore, Alberti, Lelli II, Belli, Federico, Valente, Petrella, Murchio. All. Crucitti.

Arbitro: Mardaere di Milano (Bassirou di Busto Arsizio e Skrypnyk di Busto Arsizio).

La classifica

Universal Solaro 13 punti, Ispra, Accademia Bmv, Aurora Cmc Uboldese 10, Salus Turate Mozzate, Amici dello sport e Esperia Lomazzo 7, Lentatese, Gavirate, Valle Olona, Castello Cantù 6, Baranzatese e Ceriano Laghetto 5, Besnatese 4, Canegrate 2, Gallarate 1.

08102023