BUSTO ARSIZIO – Pari esterno per la matricola Salus Turate Mozzate contro gli Amici dello sport di Busto Arsizio: questo pomeriggio per la quinta giornata di Promozione è finita 1-1. Avanti i locali con la rete di Bogni al 25′, il pareggio della formazione ospite è giunto al 20′ della ripresa ed è stato firmato da Cantaluppi (entrato nel secondo tempo); risultato che tiene entrambe le compagini in una posizione di centroclassifica.

Il tabellino

Amici dello sport-Salus Turate Mozzate 1-1

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Chiarion M., Cremona, Chiarion S., Rivoltella, Ranzetti, Fall, Mireku, Marchiella, Dell’Occa, Callini. A disposizione Fere, Arnaboldi, Casartelli, Colla, Brenna, Cantaluppi, Bredice, Mboup, Bettoni.

La classifica

Universal Solaro 13 punti, Ispra, Accademia Bmv, Aurora Cmc Uboldese 10, Salus Turate Mozzate, Amici dello sport e Esperia Lomazzo 7, Lentatese, Gavirate, Valle Olona, Castello Cantù 6, Baranzatese e Ceriano Laghetto 5, Besnatese 4, Canegrate 2, Gallarate 1.

(foto archivio)

08102023