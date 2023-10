FINO MORNASCO – Partita bellissima e combattuta fino all’ultimo secondo quella disputata questo pomeriggio a Fino Mornasco tra i padroni di casa dell’Andratese e il Calcio Misinto 1971 valida per la quinta giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como.

La gara viene sbloccata dai padroni di casa che si portano in vantaggio con Akin ma l’1-0 dell’Andratese viene nel secondo tempo pareggiato dagli ospiti con la concretizzazione dal subentrato Lo Verso dagli 11 metri del rigore. Dopo il goal del pareggio, i padroni di casa si portano nuovamente in vantaggio ma dopo pochi minuti il Misinto pareggia i conti per la seconda volta, questa volta con Bettin. Quando la partita sembrava finita il difensore della squadra ospita firma la clamorosa rede del 2-3 che regala la vittoria al Misinto all’ultimo respiro dopo essere stata per ben due volte in svantaggio.

Il Calcio Misinto, dunque, dopo la pesante sconfitta della scorsa giornata per 1-4 in casa contro la Valsoldese, torna a vincere facendolo all’ultimo minuto in un match bellissimo nel quale con caparbietà ha saputo rientrare in partita per ben due volte. Grazie a questa importante vittoria, gli ospiti tornano a casa con tre punti grazie ai quali possono piazzarsi al terzo posto del girone a 10 punti a pari merito con Valsoldese e Libertas San Bartolomeo. Risultato invece diverso per l’Andratese che trova la seconda sconfitta consecutiva scivolando al nono posto in classifica a soli 5 punti.