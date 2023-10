SARONNO – Partita ricca di goal quella disputata questo pomeriggio a Saronno nel campo sportivo dell’Amor Sportiva che, in occasione della quinta giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, ha ospitato la Polisportiva Veranese.

La gara viene sbloccata dagli ospiti dopo 17 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Libardi che, dopo il recupero fortunoso di Vigano a metà campo, calcia da fuori area e insacca il pallone in rete. L’Amor non ci sta e, dopo aver cercato diverse volte di spaventare la difesa avversaria, trova il pareggio al 38′ con la rete di Rubino arrivata anche grazie ad un errore dell’estremo difensore avversario che sbaglia a calcolare il tempo di uscita.

Il secondo tempo è praticamente a senso unico per i padroni di casa che di prepotenza dominano gli avversari in ogni parte del campo sin dai primi minuti dal fischio d’inizio della seconda metà di gara. Al minuto 4 del secondo tempo, i padroni di casa trovano il goal del vantaggio con la spizzata di testa di Uboldi che sfrutta il calcio d’angolo conquistato dopo la parata del portiere avversario del rigore di Banfi pochi secondi prima. Dopo diverse azioni da goal pericolose dell’Amor, tra cui la spettacolare rovesciata di Rubino che bacia il palo, al minuto 66 arriva il 3-1 su rigore, questa volta con Rubino che lo concretizza spiazzando il portiere.

La Veranese, ormai anche con l’uomo in meno vista l’espulsione del 20′ minuto del secondo tempo di Banfi, prova a dare qualche segno di vita per riaprire il match accorciando il risultato al 73′ con un gran goal su punizione. I padroni di casa però spazzano via ogni speranza avversaria reagendo immediatamente allungando il risultato questa volta con la rete di Aloardi che, dopo aver ricevuto il pallone da una splendida imbucata di Busnelli, si ritrova da solo contro il portiere, lo salta e insacca la palla in porta. La partita si conclude definitivamente al minuto 88 con la rete del 5-2 di Aloardi che realizza una doppietta e decreta la pesante sconfitta della Veranese.

L’Amor Sportiva, dunque, torna a vincere dopo le due pesanti sconfitte delle scorse giornate demolendo una Veronese che è riuscita a tenere il controllo della partita per solamente 10 minuti. Grazie alla bellissima vittoria odierna, L’Amor conquista tre importanti punti che la allontanano dalla zona a rischio retrocessione.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD POLISPORTIVA VERANESE 5-2

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Gariboldi, Wagner, Caso, Rubino, Banfi, Nigro. A disposizione: Chiti, Spaudo, Chiti R, Aloardi, Busnelli, Boschetto, Corti, Muraca, Cattaneo. All: Boldorini.

asd POLISPORTIVA VERANESE: Borello, Mauri, Succu, Lorico, Airoldi, Formenti, Libardi, Fresca, Vigano, Shala, Vigano. A disposizione: Molteni, Mitrano, Andreotti, Bazzali, Ripamonti, Milesi, Calervo, Ceraulo. All: Fanelli.