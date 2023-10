SARONNO – In pochi lo sanno ma uno dei massimi esperti dei funghi Agaricus è il saronnese Alberto Cappelli autore del primo libro dedicato a questa specie negli anni Ottanta, un testo diventato un punto di riferimento per studiosi ed appassionati di tutto il mondo. Un’opera rimasta in uso per decenni (le diverse specie erano identificate con tavole disegnate dallo stesso saronnese e colorate da un’illustratrice naturalista) fino alla pubblicazione l’anno scorso di un nuovo libro dedicato all’Agaricus nell’Europa Mediterranea.

Il testo è stato presentato per la prima volta, è stato pubblicato a fine 2022, ieri alla mostra micologica organizzata dal gruppo micologico saronnese all’ex Pizzigoni. Un momento particolarmente interessante perchè per il saronnese è stata l’occasione per presentare una nuova specie di questa famiglia di funghi scoperta proprio a Saronno.

Nel parco dell’ex Seminario Cappelli ha trovato un nuovo tipo di Agaricus che ha chiamato sanctuarii proprio in omaggio alla location in cui è stato trovato ossia vicino all’amatissimo Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. “E’ un fungo facilmente riconoscibile anche sul terreno – spiega Alberto Cappelli – ha alcuni elementi che lo rendono riconoscibile anche alla semplice visione sul terreno e questo quindi lo rende caratteristico e facilmente identificabile”

Agaricus è un genere di funghi appartenente alla famiglia Agaricaceae che comprende specie di taglia varia.

Classico rappresentante di questo genere è il famoso “champignon”, fungo coltivato per eccellenza (Agaricus bisporus).

