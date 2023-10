SARONNO – Tantissimo impegno e tantissimo lavoro: quest’anno la 46esima edizione della mostra micologica racconta, ancora più dell’usuale, la grande passione dei volontari dell’ Associazione micologica “Bresadola” Aps locale che hanno rinnovato l’atteso evento che apre l’autunno saronnese malgrado tante difficoltà.

Nella nuova location la palestra dell’ex scuola Pizzigoni, in via Parini, i visitatori troveranno 180 specie di funghi. “Quest’anno è stata un’annata turbolenta – spiegano – ci sono stati tantissimi porcini ma in molte location i funghi erano proprio scarsi e solo nelle zone rimaste umide”. Colpa di questa coda d’estate? “Dove ci sono stati dei temporali si è registrato una buona presenza ma in altre zone, rimaste a secco, gli esemplari sono stati pochissimi”.

I volontari hanno lavorato negli ultimi giorni cercando nelle aree verdi cittadine, della provincia di Varese, Como, Milano, Monza ma anche nel vicino Piemonte e Valle d’Aosta. “Abbiamo trovato funghi che in passato non si erano mai visto nella nostra zona perchè diffusi solo sugli Appenini. Davvero una sorpresa”. Tutti gli esemplari, (comunque più numerosi del passato quando erano stati 120) sono esposti con tante informazioni sulla loro diffusione e la commestibilità.

A tagliare il nastro dell’inaugurazione l’assessore alla Cultura vicesindaco Laura Succi che ha ricordato il grande impegno dei volontari per l’evento e per mantenere viva l’attività della propria associazione. I volontari hanno raccontato le difficoltà di quest’edizione: “Abbiamo avuto la conferma della location (visto che malgrado la richiesta fatta un anno fa non ci è stata data la Sala Nevera spazio espositivo che abbiamo sempre utilizzato in passato) troppo tardi persino per la stampa del nostro volume esplicativo. A questo si aggiunge che abbiamo la sede inagibile. Si trova proprio qui nell’ex Pizzigoni dove a parte la palestra tanti spazi sono inutilizzabili per i danni del maltempo estivo. Si capisce quando complessa è stata la realizzazione di quest’edizione”.

La mostra potrà essere visitata sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, e domenica al medesimo orario, fatta eccezione con il fatto che aprirà alle 9.

Per maggiori informazioni consultare il sito del sodalizio o inviare una mail a [email protected].

