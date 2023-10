MALNATE – Partita quasi totalmente a senso unico quella che è andata in scena ieri sera a Malnate tra Yaka e Saronno, valida per la prima giornata della regular-season del girone A. Nulla da fare per i ragazzi di coach Luca Chiofalo, che si sono ritrovati di fronte ad un avversario di altissimo livello, capace di imporre il proprio gioco dall’inizio alla fine della partita. In tutti i set, infatti, gli amaretti non sono praticamente mai stati in vantaggio e sono stati costretti a rincorrere uno Yaka in fuga costante.

A fare la differenza è stato sicuramente il rodaggio delle due contendenti. Non è per nulla semplice, per una squadra che si conosce da poco più di un mese, esordire in trasferta contro un avversario che gioca insieme da anni e che nella scorsa stagione ha vinto il campionato. E infatti, il divario in campo in molti momenti del match è stato evidente, soprattutto nella fase break-point. Complice la mostruosa percentuale in cambio-palla dei padroni di casa, infatti, gli amaretti hanno fatto parecchia fatica nel riuscire a strappare punti in fase di battuta, nonostante un servizio che in alcuni frangenti è risultato fastidioso ai ricettori avversari.

“Cosa non abbia funzionato è difficile da dire: siamo all’inizio e questo match a mio modo di vedere va preso molto con le pinze.” – commenta coach Chiofalo al termine dell’incontro – “Mi aspettavo senz’altro una partita del genere. Speravo che loro lasciassero qualcosina, ma hanno giocato alla grande come fanno sempre e per questo è stato un match difficile da impostare. Noi abbiamo ancora molte cose da sistemare. In alcuni momenti siamo riusciti a fare ciò che avevamo preparato, in altri loro non ce lo hanno permesso ed è stato complicato gestire soprattutto la fase di muro-difesa. Abbiamo battuto bene, siamo riusciti a metterli un po’ in difficoltà, ma loro ne sono usciti sempre da grande squadra quale sono.”.

Dopo la prima giornata, dunque, Saronno rimane a secco, mentre conquistano i 3 punti Yaka, Caronno, Alto Canavese, Ciriè e Parella (questi ultimi saranno gli avversari degli amaretti nella prossima giornata). Nessun allarme per il momento, è solo l’inizio di una lunghissima stagione. Quello di ieri era un test complicatissimo, utile per confrontarsi con una squadra di grande livello, che sembra destinata anche quest’anno a presidiare le zone più in alto della classifica. Se Chiofalo e i suoi ragazzi vorranno fare un campionato da protagonisti, ora sanno qual è il target da raggiungere. Per farlo, sarà necessario raccogliere gli aspetti positivi che si sono visti nel match di ieri ed utilizzarli per costruire un gioco efficace e vincente.

Il prossimo match è fissato per sabato 14 ottobre alle 19:30 al Paladozio di Saronno per l’esordio degli amaretti davanti al proprio pubblico.

