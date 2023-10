GERENZANO – Con una lettera aperta, schietta e accorata, il sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli spiega perchè non sia possibile rispondere delle richieste dei cittadini di sfalciare l’erba di parchi. Tutte le risorse del comune sono state destinate a rispondere all’emergenza maltempo per riparare gli stabili comunali. L’Amministrazione ricorda anche come al momento non sia arrivati rimborsi ne dallo Stato, ne dalla Regione, ne dall’assicurazione. Il primo cittadino è molto chiaro: “Per far fronte all’emergenza abbiamo dovuto azzerare tutti gli investimenti”.

Ecco il testo integrale

Carissime concittadine e carissimi concittadini,

in questi giorni mi stanno arrivando diverse segnalazioni per lo stato del verde all’interno del paese. Corro il rischio di essere impopolare ma preferisco dirvi la verità, come ho sempre fatto da quando sono Sindaco.

Ad oggi sul capitolo di bilancio per la manutenzione del verde abbiamo solo 3.000 euro che serviranno per tagliare l’erba lungo la via Clerici. Attualmente non abbiamo risorse per intervenire nei parchetti e in altre zone (Via Stazione, Colombo, Vespucci, via Moneta e Rovello). Nel breve speriamo di incassare degli oneri che ci consentano di finanziare l’ultimo sfalcio della stagione. Come Comune non possiamo fare delle spese senza aver prima la relativa copertura finanziaria perché il debito fuori bilancio sarebbe subito posto al vaglio degli organi contabili regionali. Vi garantisco che l’Amministrazione e gli uffici continueranno a cercare alternative sostenibili per affrontare le necessità.

Dopo le grandinate del 21 e del 24 luglio siamo stati costretti a spostare tutte le risorse per intervenire sugli edifici danneggiati.

Nella prima variazione di bilancio di agosto abbiamo stanziato circa 240.000 euro per il tetto del Municipio, per le scuole, per la pulizia straordinaria delle strade e dei parchi e per l’acquisto di teli che abbiamo distribuito alla cittadinanza.

Nel Consiglio Comunale del 26 settembre abbiamo approvato una seconda variazione di bilancio di 80.000 euro per sistemare il tetto dell’Auditorium e della Biblioteca dove sono state trasferite le aule della Scuola Media Enrico Fermi.

Questi 320.000 euro sono stati presi dall’avanzo di amministrazione e da capitoli di bilancio che precedentemente avevano altre destinazioni.

Penso che ogni famiglia sia stata costretta a modificare il proprio piano di spesa. Tutti siamo stati costretti a destinare al rifacimento del tetto soldi che volevamo spendere in altro modo. La stessa cosa è stata fatta dalla mia Amministrazione.

Abbiamo racimolato tutte le risorse possibili per far fronte alle spese urgenti e impreviste.

Siamo stati costretti ad azzerare i capitoli destinati al verde e alle manutenzioni per circa 100.000 euro. Abbiamo rimandato le asfaltature di via Fratelli Ghirimoldi, di via Clerici, del parcheggio del Villaggio Amico; i dossi in via Inglesina e il rifacimento del porfido in Piazza Mercato.

Le recenti asfaltature di via Berra, Bixio e Dante sono state commissionate e pagate da Erogasmet a compensazione dei tagli strada effettuati nei mesi passati. Lo stesso discorso vale per via Trieste e Monte Nero.

Dal 24 luglio non abbiamo più fatto un investimento. I danni sugli immobili pubblici ammontano a 2 milioni e 300.000 euro. Ad oggi 7 ottobre 2023 abbiamo ricevuto i seguenti rimborsi: Stato: 0 Regione Lombardia: 0 Assicurazione: 0

Grazie per l’attenzione e la comprensione

Il Sindaco – Stefania Castagnoli

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione