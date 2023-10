SARONNO – Da poco più di un mese per Scherma Saronno è iniziata la nuova stagione sportiva nella sede di via Parini 54. L’ampia palestra, dotata di pedane fisse e segnalatori a muro, consente un allenamento funzionale all’agonismo. Tutti gli atleti, dai più piccoli ai più esperti, possono misurarsi in assalti che, simulando l’ambiente di gara, preparano ad un adeguato approccio alla competizione.

Questo presupposto ha spronato gli schermidori saronnesi a partecipare in gran numero alle recenti competizioni regionali e interregionali, nonché ai trofei che diverse società di scherma hanno organizzato sui territori limitrofi. Ne sono la prova le gare Under 14 e Assoluti che si sono tenute a Carnago sabato 7 e domenica 8 ottobre e a cui hanno preso parte ben 21 atleti.

Nella giornata di sabato sono saliti in pedana 13 ragazze e ragazzi di categorie diverse, a fronte di 400 iscritti provenienti da tutto il nord Italia.

Nella categoria Assoluti di spada femminile è da segnalare il bellissimo 5° posto di Sofia Grassi, conquistato al termine di una serie di assalti combattutissimi e impegnativi.

Nelle gare Under 14, i giovani atleti hanno saputo affrontare gli avversari con grinta e determinazione. L’attuale partecipazione si è rivelata un’ottima occasione per affinare esperienza, tecnica e sicurezza in pedana. I ragazzi hanno regalato ai propri sostenitori una bella giornata di scherma con numerosi atleti in gara, pronti ad entusiasmarsi nel combattimento.

La giornata di domenica ha invece visto gareggiare, nella categoria Assoluti di spada maschile, 8 atleti che si sono cimentati contro schermidori di prestigio nazionale. Dopo i gironi, 6 hanno ottenuto la meritata qualificazione agli assalti di dirette.

Al termine di due giornate sportive molto intense, la società ringrazia gli atleti per l’entusiasmo e l’impegno dimostrati. Un ringraziamento particolare va al maestro Marco Di Martino che, con la sua presenza sul campo di gara e gli efficaci consigli, ha saputo rendere l’esperienza dei ragazzi, al di là dei risultati individuali, altamente formativa sul piano sportivo e personale.

Chiunque volesse conoscere meglio questo sport si potrà presentare alla palestra ex-Pizzigoni giovedì 19 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 per l’open day

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione