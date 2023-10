SARONNO – L’Azione cattolica è un’associazione di laici presente in tutta Italia che, tramite esperienze pensate per ogni fascia d’età, forma e accompagna chiunque si voglia mettere in gioco con la Parola. Ciò è quello che è avvenuto a Silvi Marina, in provincia di Teramo, da venerdì 6 ottobre a domenica 10 ottobre dove si sono ritrovati più di 800 ragazzi frequentanti elementari e medie, per vivere l’esperienza dell’essere protagonisti del Vangelo.

L’incontro nazionale dell’Acr “Super, piccoli capaci di grandi cose con Te” ha avuto come tema generale quello dei supereroi per aiutare a far comprendere come i talenti di ognuno, se messi a disposizione di chi ne ha bisogno, possono diventare dei superpoteri come quelli di spiderman, batman, elastic girl, Hulk, …

A Silvi Marina erano presenti in rappresentanza di tutta la diocesi di Milano anche due ragazze di terza e quinta elementare di Saronno e Gerenzano, Mara e Lucrezia, che durante l’anno frequentano il gruppo Acr (azione cattolica dei ragazzi) a Saronno. In queste giornate si sono susseguite testimonianze di tanti illustri ospiti. Basti pensare che a rivolgere delle domande ai ragazzi su cosa si aspettino dagli adulti nello sport è stato Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona ma anche ex calciatore della Roma e della nazionale nei mondiali di calcio del 2002.

A porre quesiti ai ragazzi presenti su come gli adulti dovrebbero aiutarli a crescere e a relazionarsi in vari ambiti della vita quotidiana ci sono stati anche don Emanuele Piazzai, ufficio catechistico nazionale; Giuseppe Notarstefano presidente nazionale dell’Azione cattolica; Eugenia Carfora, preside della scuola di Caivano; monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri; monsignore Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’azione cattolica italiana; Cosetta Zanotti, scrittrice e poetessa.

I ragazzi hanno potuto elaborare così un’agenda confrontandosi prima in piccoli gruppi e poi davanti all’assemblea riunita, sui vari temi proposti. Proprio Lucrezia è potuta intervenire davanti a tutti i ragazzi riuniti presentando parte delle proposte pensate ed elaborate dai vari gruppi che successivamente hanno approvato l’agenda con cui si impegnano a mettersi in gioco in tutti gli ambiti del quotidiano.

