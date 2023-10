SARONNO – Si concludono in questi giorni i lavori di riparazione della copertura del palasporto comunale “Dozio” di via Biffi a Saronno, “indispensabili a causa delle infiltrazioni conseguenti il nubifragio di fine agosto che hanno purtroppo interessato la pista indoor” come ricordano dall’Amministrazione civica, che ha pianificato una serie di interventi di ripristino del tetto.

Ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Gabriele Musarò e Francesca Pozzoli hanno effettuato un sopralluogo per visionare l’intervento.

Il recente maltempo ha causato molti problemi al Paladozio, con ampie infiltrazioni: la struttura è la “casa” della Pallavolo Saronno (che disputa il campionato di serie B) e dove si tengono gli allenamenti indoor della Osa Atletica Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: tesserati Osa al lavoro per tamponare l’allagamento)

10102023